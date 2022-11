Piemonte: turismo da record, oltre 40 per cento in più rispetto al 2021 e numeri migliori del periodo pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris ha sottolineato che, "La ripresa del turismo in Piemonte è ormai un dato di fatto. Già con il consuntivo dell’estate 2022 avevamo rilevato una crescita degli arrivi del +27 per cento rispetto a un 2021 ancora penalizzato dalla 'coda' delle incertezze della pandemia. Ora il lavoro dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte che opera in Visit Piemonte ci consegna una conferma ancora più netta sul periodo aprile-ottobre, con un incremento del 43 per cento di arrivi rispetto al 2021 e movimenti che superano persino quelli del 2019, con il forte traino del +84 per cento da parte del turismo estero. A questo si affiancano, da una parte il lusinghiero risultato di soddisfazione del cliente rispetto al prodotto turistico piemontese rilevato dalle recensioni online a cura di Visit Piemonte e, dall’altra, prospettive promettenti per la stagione invernale alle porte. Credo che questi siano per noi segnali importanti, sia sul funzionamento delle strategie di promozione e comunicazione che sul fondamentale lavoro di squadra fatto negli ultimi anni dalla Regione e da Visit Piemonte con tutti gli operatori, i consorzi turistici e le ATL nella creazione del prodotto e nella crescita della qualità dell’offerta", ha concluso. (Rpi)