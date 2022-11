Viabilità: Anas, prosegue ripristino pavimentazioni nelle province di Brescia e Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la rete di competenza Anas. A partire dalla settimana prossima gli interventi saranno attivi nelle province di Brescia e Lecco e per mitigare i disagi alla viabilità, i lavori si svolgeranno in orario notturno. Si inizia con la chiusura al traffico della strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga, dal km 51,300 al km 55,500 in direzione Milano da lunedi 21 a sabato 26 novembre, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Durante la chiusura al transito della carreggiata sud della statale, il percorso alternativo è rappresentato dalla viabilità comunale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lecco Nord, al km 55,500, rientro in S.S. 36 allo svincolo di Lecco Bione al km 49,700. I lavori proseguiranno lungo la statale 45 Bis "Gardesana Occidentale"* dal km 53,600 al km 51,000, direzione Brescia, a partire dal 28 fino al 30 novembre fino al 30 novembre nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo. Il cantiere interesserà anche la rampa di immissione, in direzione Brescia, dello svincolo di Nuvolera al km 53,600. Per via delle restrizioni, il traffico proveniente da Salò e diretto verso Brescia uscita obbligatoria allo svincolo di Nuvolera al km 53,600 con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale. Durante le attività di cantiere in direzione Salò, in avvicinamento al cantiere verrà istituito il limite massimo di 30 km/h. (Com)