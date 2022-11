Lussemburgo-Italia: Zangrillo partecipa alla ministeriale del comitato Public governance dell’Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di incontri internazionali per il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che oggi ha rappresentato il governo italiano alla quarta riunione a livello di ministri del Public Governance Committee dell'Ocse, la prima a tenersi nel quadro della Reinforcing Democracy Initiative lanciata nel 2021. La riunione si è conclusa con l'adozione di un'importante dichiarazione ministeriale volta a definire l'agenda di impegni della filiera Public Governance dell'Ocse per i prossimi anni e ha confermato la posizione di leadership dell'organizzazione quale avanguardia consapevole di un multilateralismo basato su regole, riunendo una comunità globale di Paesi che si riconoscono nei principi di democrazia, libero mercato e di trasparenza e accountability delle politiche pubbliche. "Ho trovato nei miei colleghi ministri per la Pubblica amministrazione dei 38 Paesi membri dell'Ocse la consapevolezza che - in un mondo caratterizzato da una complessità crescente, in cui aumenta l'incertezza delle scelte politiche, ma aumentano anche le aspettative dei cittadini sulle capacità delle istituzioni di fornire risposte - i governi non possono semplicemente continuare ad adattarsi ai cambiamenti di paradigma: dovrebbero dominarli", ha dichiarato il ministro Zangrillo al termine dei lavori. Nella giornata di sessioni di lavoro e colloqui bilaterali - in cui il ministro Zangrillo ha incontrato anche il segretario generale dell'Ocse Matthias Cormann e il ministro della Funzione pubblica francese Stanislas Guerini - è stata presentata l'agenda di riforme in materia di pubblica amministrazione che il governo italiano vuole mettere a terra, nel solco tracciato dagli impegni del Pnrr. L'esecutivo italiano ha predisposto un percorso di formazione permanente per la dirigenza pubblica, sistemi di monitoraggio della performance individuale e organizzative, nuove modalità di lavoro e un sistema di assunzioni in grado di sfruttare le tecnologie più avanzate grazie all'esperienza accumulata con il portale inpa.gov.it, che dal primo novembre è obbligatorio per le Amministrazioni. Il ministro ha anche ribadito il ruolo dell'Italia nella cooperazione internazionale, con il Centro di formazione del programma di governance per il Medio Oriente e Nord Africa che ha sede a Caserta, nato nel 2012 grazie a un accordo tra l'Ocse e la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna).(Beb)