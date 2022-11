Fvg: Fedriga, con Coldiretti contro cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto al cibo sintetico è "una battaglia di civiltà" a difesa delle filiere agro-zootecniche locali e della salute dei cittadini. Ne è convinto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi ha sottoscritto assieme all'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, e al vicesindaco di Trieste, Serena Tonel, la raccolta firme avviata da Coldiretti insieme alla Fondazione Campagna Amica, a Filiera Italia e a World Farmers Markets Coalition su tutto il territorio nazionale. "La Giunta regionale è al fianco di Coldiretti Friuli Venezia Giulia nella sfida contro il cibo sintetico a tutela delle produzioni agroalimentari locali. Un impegno che intendo proseguire anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale", ha assicurato Fedriga. Il presidente della Regione ha ribadito la volontà di tutelare le produzioni italiane e, in particolare, del Friuli Venezia Giulia: "I nostri agricoltori e allevatori sono impegnati, nonostante le molte difficoltà, per raggiungere standard sempre più alti e il loro lavoro non può essere messo a rischio avvallando la produzione di cibo sintetico". (segue) (Frt)