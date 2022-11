San Siro: Pillon, tempi di decisione Comune? Hanno fretta, penso meno di due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune per leggere tutto ha due mesi, ma secondo me per le interlocuzioni che ho avuto fino ad adesso, poi decideranno loro, in un mese potrebbero presentare il dossier. Dipende da loro. So però che hanno una certa fretta e gli uffici stanno lavorando alacremente su questo progetto, quindi penso che non avranno bisogno di due mesi". Lo ha detto Andrea Pillon, coordinatore della presentazione della relazione conclusiva relativa al dibattito pubblico sullo stadio San Siro, a margine dell'evento a Palazzo Marino, commentando i possibili tempi che impiegherà il Comune per prendere una decisione. (Rem)