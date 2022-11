Lombardia 2023: Fontana, appena governo decide data via a campagna elettorale basata su concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si iniziano a individuare quelli che saranno i partecipanti a questa tornata elettorale , appena il governo avrà stabilito la data delle elezioni inizieremo la campagna elettorale che, da parte mia, sarà importata soltanto sulle cose concrete , sulle cose fatte e da fare, sui progetti che abbiamo in mente per la nostra Regione sul futuro che si realizzerà in Lombardia nei prossimi 5 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle prossime elezioni regionali a margine di una visita ad Alzano Lombardo (Bg). “Il centrodestra è compatto sia a livello nazionale sia a livello regionale, sono molto orgoglioso di poterlo rappresentare e portare avanti valori nei quali mi sono sempre riconosciuto e sempre mi riconoscerò”, ha concluso. (Rem)