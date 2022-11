Monza: la “ex Borsa” diventerà un luogo di formazione, intervento da otto milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera per il recupero e il restauro dell'edificio Ex Borsa di Monza. L'intervento prevede un finanziamento complessivo di otto milioni di euro, di cui quattro milioni da Regione Lombardia e la restante metà a carico del Comune di Monza. La Delibera individua il Comune quale soggetto attuatore e approva lo schema di Convenzione tra i due Enti per la realizzazione dell'intervento di recupero e restauro dell'edificio Ex Borsa in via Boccaccio, ad uso prevalentemente scolastico. Nella mattinata di oggi, intanto, la Giunta Comunale ha deliberato l'approvazione della Convezione. "Questo intervento rappresenta un punto di svolta per la città - ha dichiarato il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - Vogliamo infatti restituire a Monza l'edificio ex Borsa, ripristinando la sede storica dove venivano svolte attività anche da parte dell'Istituto d'Arte - ha aggiunto - Il nuovo edificio sarà infatti dedicato a nuovi ed importanti spazi formativi, fondamentali per ampliare l'offerta culturale dell'intero territorio" ha concluso Sala. Finalità dell'intervento è quindi il restauro dell'intero complesso edilizio, posizionato in un punto di grande viabilità e facente parte del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, salvaguardandone le caratteristiche tipologiche architettoniche, con l'inserimento degli elementi progettuali necessari a consentire un moderno utilizzo sia a livello distributivo che impiantistico. (segue) (Com)