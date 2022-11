Lombardia: promozioni su skipass e maestri di sci per ragazzi under 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 12 fino al 24 dicembre i ragazzi minori di 16 anni residenti in Lombardia potranno, scaricando un voucher dal sito www.skipasslombardia.it , recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della regione e ricevere un giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo) per vivere una giornata di sport e passione sulle piste innevate delle località alpine lombarde. Il costo del voucher è di 5 euro. In parallelo anche le scuole sci (alpino e nordico) e snowboard lombarde, coordinate dal Collegio dei maestri di sci e dall'Associazione dei maestri di sci della Lombardia, offrono l'opportunità di usufruire di una lezione al costo simbolico di 5 euro a lezione. Obiettivo, far sì che tutti possano scoprire l'emozione di sciare in totale sicurezza, accompagnati dai professionisti della neve. "Anche quest'anno - spiega il presidente Attilio Fontana - Regione Lombardia vuole offrire ai suoi giovani un'interessante opportunità con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e all'aria aperta, apprezzando la bellezza e l'unicità delle sue montagne. Questo appuntamento è giunto al quarto anno e ha riscosso in passato un entusiasmo e una risposta veramente importante, uno slancio che ci ha spinti a rinnovare l'impegno". "Un'iniziativa di grande successo - aggiunge Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - che abbiamo fortemente voluto ripetere anche quest'anno per promuovere lo sport sulle nostre meravigliose montagne. Un qualcosa che speriamo possa incentivare e quindi invogliare il maggior numero possibile di famiglie lombarde, avvicinando le loro ragazze e i loro ragazzi allo sci, sport che sarà uno dei grandi protagonisti nei prossimi anni, a partire dal 2024 con i Winter master games per arrivare poi all'evento più importante che vedrà la Lombardia come sede ospitante, ovvero le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026". (segue) (Com)