Lombardia: promozioni su skipass e maestri di sci per ragazzi under 16 (2)

- Il progetto è reso possibile anche dallo skipass regionale, SkipassLombardia, che unisce tutte le località della regione con un'unica tessera fruibile sia in modalità stagionale (in varie versioni, intero, split e feriale) che in modalità PayPerUse: un'unica tessera per 900 km di piste. "Noi operatori della montagna - spiega Massimo Fossati, presidente di AnefSkiLombardia - siamo sempre entusiasti di poter affiancare Regione Lombardia, e dare il nostro contributo operativo, per avvicinare sempre più persone alle nostre montagne, fatte non solo di sci alpino ma di moltissime altre opportunità per divertirsi, bob e slittino, trekking, e ovviamente delizie culinarie da assaggiare". Le Scuole Sci - Snowboard della Lombardia con i suoi maestri di aderire anche quest'anno al progetto 'Freeski 2022' contribuendo con lezioni al costo simbolico di 5 euro/ora dal 12 al 24 dicembre. Le maestre e i maestri di sci (alpino - nordico) e Snowboard della Lombardia sposano con grande entusiasmo e per il secondo anno consecutivo questa importante iniziativa promozionale nelle località sciistiche della Regione Lombardia. I professionisti della neve lombardi presenti nelle sessanta Scuole Sci - Snowboard, insieme a Regione Lombardia e agli impiantisti, si rivolgono con entusiasmo alle famiglie affinché i loro bambini, senza dubbio il futuro degli sport di scivolamento sulla neve, possano assaporare l'emozione di imparare a 'scivolare' in sicurezza divertendosi. Per prenotare l'ora di lezione è sufficiente consultare l'elenco delle Scuole aderenti al sito AMSI Lombardia "Freeski 2022" contattandole direttamente nei 3 Click day previsti: il primo dal 21 al 23 novembre, il secondo dal 28 al 30 novembre e il terzo dal 5 al 7 dicembre. Fino a esaurimento voucher. (Com)