Lombardia 2023: Scurati (Lega), con Moratti e Majorino la sinistra si è rinchiusa nella Ztl di Milano

- "Anche l'altra metà della sinistra ha il proprio aspirante a Palazzo Lombardia. Majorino è infatti il candidato di bandiera del PD, quello che guarda ai centri sociali e alle marce pro-immigrazione. E pensare che il PD voleva un candidato moderato. Dalla Moratti a Majorino la sinistra lombarda si è rinchiusa nel 'recinto dorato' della Ztl di Milano. I salotti buoni, facoltosi e radical chic hanno l'imbarazzo della scelta: Donna Letizia riscopertasi progressista dopo una vita nel centrodestra o il massimalista Majorino?". Lo afferma in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega sottolineando che "come Lega e centrodestra andiamo avanti, ancora più determinati, con il governatore Attilio Fontana, persona seria, preparata e capace di parlare, come in questi cinque anni, alle tante e diverse realtà che compongono la Lombardia". (Com)