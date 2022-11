Fvg: consegnato ex cinema Odeon a comune di Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex cinema Odeon di Udine è diventato proprietà del Comune. È avvenuta questa mattina la consegna delle chiavi dello stabile da Alberto Malignani, presidente della Società immobiliare udinese Iusa al sindaco Pietro Fontanini. Il comune di Udine ha infatti acquistato dalla famiglia Malignani l'immobile per 640 mila euro più spese e imposte di registro. "La nostra intenzione - ha spiegato Fontanini - è quella di far rivivere questo luogo simbolo della nostra città, facendolo diventare un contenitore per eventi teatrali e musicali destinati soprattutto a un pubblico giovane. Ringrazio la famiglia Malignani per essersi occupata della manutenzione dello stabile per tutti questi anni e per aver accolto la richiesta di acquisto da parte del Comune, restituendolo così, dopo vent'anni di chiusura, alla cittadinanza". L'edificio, oggi vincolato dalla Soprintendenza, è stato realizzato da Ettore Gilberti nel 1936 e rappresenta un esempio del gusto pre-razionalista tipico degli anni Trenta. Fino al 2002 ha ospitato una sala cinematografica ed eventi teatrali. (Frt)