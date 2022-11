Speciale energia: Usa, "Wsj", Enel prepara un progetto per costruire fabbrica per la produzione di celle fotovoltaiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel si sta preparando ad avviare un progetto per la costruzione di una fabbrica per la produzione di celle fotovoltaiche negli Stati Uniti. Giovanni Bertolino, capo di Enel X Way negli Usa, ha dichiarato in una intervista con il “Wall Street Journal” che l’impianto produrrà fino a tre gigawatt di energia elettrica, con l’obiettivo di arrivare almeno a sei. In base a questi numeri, secondo le stime del quotidiano, la fabbrica di Enel rappresenterà una tra le più grandi in tutto il Paese, con un costo che si aggira intorno al miliardo di dollari. In aggiunta, nell’impianto saranno prodotti anche le celle per i pannelli fotovoltaici: una componente che al momento non viene prodotta negli Stati Uniti. “In questo settore, le economie di scala e le curve di apprendimento sono fondamentali”, ha detto Bortolino, aggiungendo che Enel avrà bisogno di volumi di produzione importanti per competere con le realtà cinesi, che al momento dominano l’industria in termini sia di prezzo che di qualità. L’iniziativa farà affidamento anche sugli incentivi derivanti dal pacchetto anti-inflazione approvato questa estate dall’amministrazione Biden, denominato Inflation Reduction Act, che prevede incentivi significativi a chi avvierà progetti tesi a rafforzare le catene di fornitura domestiche nel campo delle rinnovabili. (Was)