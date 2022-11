© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza del Tar del Lazio spazza via tutti i dubbi giuridici. Non ci sono più scuse. L'aliquota dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti energetici va alzata robustamente, e i relativi proventi vanno usati per rafforzare gli aiuti sulle bollette a famiglie, imprese, terzo settore e Comuni". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. (Rin)