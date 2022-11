Speciale energia: Germania, ministro Economia Habeck, freni a prezzi energia ridurranno i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i freni al prezzo del gas e dell'elettricità che il governo federale intende introdurre in Germania, i fornitori ridurranno “automaticamente” i costi delle due fonti di energia. Le famiglie, così come le piccole e medie imprese, “non devono preoccuparsi di nulla”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, che in questo modo ha voluto rassicurare quanti temono che i due strumenti per abbassare il costo dell'energia siano troppo complicati. Allo stesso tempo, l'esponente dei Verdi ha ammesso che i freni al prezzo di gas ed elettricità si basano su una serie di calcoli tanto complicati da “far diventare i capelli grigi”. Per consumatori privati e piccole e medie imprese, il limite al costo del gas dovrebbe entrare in vigore al più tardi entro marzo del 2023. Tuttavia, il governo federale sta valutando la possibilità di un effetto retroattivo da febbraio. Il freno al prezzo dell'elettricità dovrebbe, invece, essere efficace da gennaio prossimo. Entrambi i meccanismi funzioneranno da gennaio prossimo per le grandi industrie. Nonostante tali strumenti, ha osservato Habeck, il costo dell'energia in Germania rimarrà più alto dello scorso anno. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, questo è un incentivo al risparmio energetico. Habeck ha, infine, difeso la spesa di 300 miliardi di euro che l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha pianificato per far fronte al rincaro dell'energia. Al riguardo, l'esponente dei Verdi ha evidenziato che una crisi economica in Germania avrebbe conseguenze per tutta l'Europa. (Geb)