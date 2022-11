Speciale energia: Iran, l’Aiea adotta una risoluzione per chiedere la collaborazione di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), composto da 35 nazioni, ha approvato una risoluzione che chiede all'Iran di cooperare urgentemente con le indagini dell'agenzia sulle tracce di uranio trovate in tre siti non dichiarati. Il testo di risoluzione, presentato dagli Stati Uniti e dai Paesi E3 – Regno Unito, Francia e Germania – è stato approvato da 26 dei 35 Stati membri. Russia e Cina hanno votato contro, cinque Paesi si sono astenuti, mentre due erano assenti. Il Consiglio “esprime la sua profonda preoccupazione” per questo problema che rimane irrisolto “a causa dell'insufficiente cooperazione dell'Iran” e “ritiene essenziale e urgente” che Teheran fornisca spiegazioni e consenta l’accesso ai siti per raccogliere campioni. (Res)