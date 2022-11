Speciale energia: Giappone, indice prezzi al consumo accelera ancora a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo del Giappone ha registrato un incremento del 3,6 per cento nel mese di ottobre, il dato più elevato da circa 40 anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo giapponese. L'inflazione al consumo si è mantenuto al di sopra del valore obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca centrale per sette mesi consecutivi. L'inflazione dei beni alimentari, esclusi quelli più rapidamente deperibili, è aumentata del 5,9 per cento. I prezzi dell'energia, invece, hanno subito un balzo del 15,2 per cento. (Git)