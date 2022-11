Speciale energia: Apec, Harris, dagli Usa messaggio inequivocabile di partecipazione a dinamiche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harris ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti a sostegno delle regole e delle norme internazionali, e i "significativi progressi in unna agenda economica ambiziosa e sostenibile, che ha già prodotto risultati per individui, comunità e intere economie". "Non esiste miglior partner economico per questa regione degli Stati Uniti d'America", ha affermato la vicepresidente, secondo cui l'amministrazione presidenziale Usa in carica "lo ha dimostrato più volte tramite le nostre azioni, i nostri investimenti e i principi per i quali ci battiamo ogni giorno". "Abbiamo infuso nuova energia e leadership nella nostra ineguagliata rete di alleanze e partenariati globali. Sotto il presidente Biden abbiamo assistito a una espansione senza precedenti delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Asean. Centinaia di milioni di dollari di assistenza e nuove iniziative attraverso tre summit di leader", ha affermato la vicepresidente, riferendosi anche ai vertici dell'Asean e del G20 che si sono tenuto nella regione dalla scorsa settimana. La vicepresidente ha anche fatto riferimento all'assistenza per quasi un miliardo di dollari recentemente annunciata da Washington nel Pacifico Blu, e al primo vertice dei leader insulari del Pacifico che si è tenuto a Washington lo scorso settembre. (Fim)