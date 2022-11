Speciale energia: Regno Unito, tassa su extraprofitti a compagnie petrolifere e del gas si espande alle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove norme nel Regno Unito che prevedono la tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere e del gas si espanderanno alle energie rinnovabili. Dopo l'annuncio del ministro delle Finanze, Jeremy Hunt, cresce quindi la preoccupazione anche tra le aziende del settore delle cosiddette energie "pulite". Secondo quanto scrive oggi il quotidiano "The Telegraph", i produttori di energia del Paese sono stati "presi di mira" con tasse volte a raccogliere 54 miliardi di sterline entro il 2028 da quelli che Hunt ha definito "profitti inaspettati". Le tasse sulle trivellazioni finalizzate alla ricerca di petrolio e gas del Mare del Nord sono state aumentate per la seconda volta quest'anno, mentre per i generatori di elettricità pulita come i parchi eolici e solari, è stata imposta per la prima volta una tassa sugli extraprofitti. (Rel)