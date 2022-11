Asia-Pacifico: capo amministrazione Hong Kong incontra leader d’Indonesia e Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, ha incontrato oggi a Bangkok, in Thailandia, il presidente dell’Indonesia Joko Widodo e il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, a margine del forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Lee è arrivato ieri in Thailandia con l’obiettivo di rilanciare il ruolo di Hong Kong come hub finanziario globale dopo un periodo di forte rallentamento dell’economia, causato soprattutto dalle rigide misure anti-Covid tuttora in vigore. Lee ha ringraziato il presidente indonesiano per i suoi sforzi a sostegno dell’adesione di Hong Kong al Partenariato economico globale regionale (Rcep), l’accordo di libero scambio firmato finora da 15 Paesi dell’Asia-Pacifico. Il leader della regione amministrativa speciale cinese aveva già parlato del dossier al suo arrivo a Bangkok, dopo essere stato ricevuto dal premier thailandese Prayut Chan-ocha. “È un accordo molto importante per Hong Kong, abbiamo molto da dare per il successo del Rcep”, aveva dichiarato Lee. Il capo dell’amministrazione di Hong Kong ha anche osservato come le relazioni con l’Indonesia siano “forti”, con un interscambio commerciale che lo scorso anno ha raggiunto i 5 miliardi di dollari. (Fim)