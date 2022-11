Scuola: Cgil, sosteniamo mobilitazione studenti, investire su istruzione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo la mobilitazione delle studentesse e degli studenti medi e universitari che oggi, 18 novembre, scendono nuovamente in piazza a manifestare, in tutta Italia, per rivendicare politiche per un vero diritto allo studio, una didattica inclusiva e la possibilità di partecipare alle scelte strategiche del governo che riguardano la scuola e l'università". Lo afferma la Cgil nazionale in una nota. "Siamo al fianco della mobilitazione studentesca della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari nel chiedere - sottolinea la Confederazione - ai ministri Bernini e Valditara di invertire la rotta degli ultimi decenni e - a partire dalle risorse previste con il Pnrr - investire in modo strutturale nel sistema d'istruzione pubblico per garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti l'accesso ai più alti gradi di istruzione, riconoscendone il ruolo centrale nella riduzione delle disuguaglianze, superando la logica propagandistica del 'merito' che nulla ha a che vedere con l'inclusività su cui si devono fondare la scuola e l'università". (segue) (Com)