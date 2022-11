Speciale difesa: Veneto, Officina Stella Spa sigla contratto da 1,5 milioni con Agenzia spaziale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda vicentina Officina Stella Spa, specializzata nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'aerospazio, ricerca e difesa ha firmato un accordo di 24 mesi dal valore di 1,5 milioni di euro con l'Agenzia spaziale europea per "la fornitura del prototipo di un modulo di ottica adattiva scalabile per la stazione di terra IZN-1, che verrà installata a Tenerife (Spagna). "Si tratta di un risultato importante, che coinvolgerà anche le nostre controllate, Dynamic Optics e ThinkQuantum, raggiunto grazie ad una solida competenza ingegneristica maturata negli anni e alla capacità di personalizzare la produzione, che da sempre ci contraddistingue sul mercato a livello internazionale - ha dichiarato Gino Bucciol, co-fondatore e VP dello Sviluppo Business -. Un contratto, dunque che avvalora il posizionamento di Officina Stellare tra i principali attori nei settori delle comunicazioni laser e quantistiche del futuro, asset che sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia spaziale". (Rev)