Speciale difesa: Donbass, caso MH17, sistema missilistico Buk riportato in Russia dopo abbattimento volo

- Il tribunale olandese ha stabilito che il sistema di difesa aerea Buk, con cui è stato abbattuto il Boeing MH17 di Malaysia Airlines, è stato trasferito in Ucraina e, dopo l'incidente, riportato in Russia. Lo ha detto il presidente del tribunale dell’Aia, Hendrik Steenhuis, riportando i dati della sentenza sull’abbattimento del velivolo. "Il tribunale afferma che nella notte tra il 16 e il 17 luglio, i combattenti delle milizie di Donetsk hanno trasferito il sistema di difesa aerea Buk dalla Federazione Russa. Da un po' di tempo era necessario impiegare tale difesa aerea. Dopo i pesanti combattimenti del 16 luglio 2014, durante i quali le milizie di Donetsk avevano subito pesanti perdite e non erano in grado di difendersi da un attacco aereo, questo sistema era molto richiesto", ha detto il giudice. Secondo Steenhuis, la mattina del 17 luglio, il sistema di difesa aerea è stato trasferito sul luogo dove sarebbe avvenuto lancio da Donetsk. "Dopo che è diventato chiaro che questo incidente era dovuto all'uso del sistema di difesa aerea Buk, è stato rapidamente trasferito in Russia, in modo che si potesse prevenire uno scandalo internazionale", ha detto il giudice. (Beb)