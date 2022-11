Speciale difesa: Romania, premier, non si può escludere che quanto successo in Polonia non avvenga anche qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento come quello in Polonia, dove un missile caduto sul territorio nazionale ha ucciso due persone in una cittadina vicino al confine con l'Ucraina, è molto difficile da prevedere e “non possiamo dire che non possa accadere anche in Romania”. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una dichiarazione. Alla domanda se sono previste ulteriori misure di sicurezza nelle province rumene al confine con l'Ucraina, a seguito dell'incidente in Polonia, il primo ministro ha risposto che si tratta di un problema che spetta al ministero della Difesa nazionale e che probabilmente ha delle misure allo studio. "In questo momento è una situazione che ha ancora un effetto emotivo ed è normale che sia così perché sono morte delle persone”, ha dichiarato. (Rob)