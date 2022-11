Speciale difesa: Polonia, presidente Duda ribadisce che caduta missile è stata “incidente non intenzionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta di un missile a Przewodow, in Polonia sudorientale, è stata un “incidente non intenzionale”. Lo ha ripetuto il presidente polacco, Andrzej Duda, in conferenza stampa a Przewodow, dove due giorni fa un missile è precipitato provocando due morti. Il capo dello Stato ha incontrato gli esperti che stanno lavorando alle indagini sull’accaduto e ha specificato che i rilevamenti proseguiranno ancora per alcuni giorni, mentre gli investigatori cercano di reperire i frammenti del missile e raccogliere tracce. “Ho solo una richiesta da fare – ha detto Duda in riferimento ai parenti delle vittime – vorrei chiedervi di rispettare la loro riservatezza”. “Ho parlato con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Cerco di sostenerlo nelle attività legate alla difesa del suo Stato. E’ un grande stress, l’Ucraina si è trovata sotto bombardamenti massicci”, ha dichiarato. “Quello che vi ho detto verte sulla base dei documenti presentatimi dai servizi. Lo ripeto ancora una volta: è nostra convinzione che sia stato un incidente non intenzionale”, ha continuato Duda. “La Russia ha sparato alcune centinaia di missili, l’Ucraina si è difesa ed è accaduto quello che è accaduto. E’ anche una nostra comune tragedia. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari e all’intera comunità”, ha affermato il capo dello Stato. (Vap)