Speciale difesa: Caucaso, Armenia, nostro militare ferito da bombardamento dell'Azerbaigian

- Un militare armeno è stato ferito al confine a seguito di bombardamenti dall'Azerbaigian. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Erevan. "Il 17 novembre in una posizione di combattimento situata nella parte orientale del confine armeno-azerbaigiano, a seguito di un colpo di artiglieria del nemico, un militare di una delle unità militari, ha ricevuto una ferita da arma da fuoco", riferisce il dicastero. Al momento il militare non sarebbe in pericolo di vita. (Rum)