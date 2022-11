Speciale difesa: commissario Ue Varhelyi in visita presso la Direzione generale dell'Aid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del commissariato europeo per l'Allargamento e la Politica del Vicinato, guidata da Oliver Varhelyi, ha incontrato la delegazione dell'Agenzia Industrie Difesa, guidata dal direttore generale Nicola Latorre. Come riferisce un comunicato, il direttore generale dell'Aid è stato accompagnato dal capo ufficio attività industriali, Stefano Corona, e dal responsabile delle Comunicazioni, Corrado Conta, mentre, con il commissario europeo erano presenti il capo gabinetto, Laszlo kristóffy, il vice direttore della Rappresentanza in Italia, Elena Grech, e il vice capo unità, Michele Amedeo. Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della cooperazione internazionale e dello sviluppo della collaborazione tra il commissariato europeo per l'Allargamento e la Politica del Vicinato e l'Agenzia industrie difesa nell'ambito delle azioni di supporto ai Paesi dell'area del mediterraneo. (Com)