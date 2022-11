Torino: centinaia di giovani in corteo contro il governo Meloni e la 'scuola azienda'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di giovani hanno sfilato in corteo questa mattina a Torino contro il governo Meloni e la 'scuola azienda'. La protesta è cominciata da piazza XVIII Dicembre per poi proseguire nelle vie del centro storico della Città. Gli studenti si sono lamentati contro il "nuovo ministero della Scuola e del Merito. Non c'è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno diretto allo studio e che si basa eccessivamente sulla competizione". (Rpi)