Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico

- Le elezioni presidenziali di domenica 20 novembre possono essere considerate determinanti per il futuro della democrazia in Kazakhstan. Lo afferma in un’intervista ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore a Roma Yerbolat Sembayev, a due giorni dal voto convocato lo scorso primo settembre dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, che ha anche proposto d’inserire in Costituzione il divieto per i capi dello Stato di candidarsi per un secondo mandato, estendendo tuttavia l'incarico presidenziale da cinque a sette anni. Oltre allo stesso Tokyaev, alle elezioni sono candidati l’attivista Karakat Abden, il direttore della Scuola di economia di Astana Meiram Kazhiken, Nurlan Auesbayev del Partito nazionale socialdemocratico (Pnsd), l’attivista per i diritti delle donne Saltanat Tursynbekova e l’esponente del partito Auyl Zhiguli Dairabayev. Le elezioni, osserva l’ambasciatore Sembayev, giungono durante “l’anno più tumultuoso della nostra storia recente”. (segue) (Res)