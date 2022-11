Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In primo luogo – spiega - il nostro Paese è stato scosso da eventi tragici a gennaio, quando un tentativo di colpo di stato armato ha avuto luogo in Kazakhstan. Poco più di un mese dopo è scoppiato il conflitto in Ucraina, che ha avuto ripercussioni indirette sull’economia del nostro Paese. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il nostro popolo ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo del suo sviluppo politico. A marzo, il presidente Tokayev ha proposto riforme costituzionali volte a modificare l'intero modello statale e la forma di governo del nostro Paese, limitando i poteri del presidente, rafforzando il ruolo del Parlamento, aumentando la partecipazione dei cittadini ai processi politici e rafforzando ulteriormente la tutela dei diritti umani. Il 77 per cento dei nostri cittadini ha votato a favore di questi emendamenti costituzionali nel referendum di giugno. Questa è stata una dimostrazione di ciò che il Kazakhstan equo e solidale rappresenta: il nostro forte impegno verso i principi democratici e l'aumento del ruolo dei cittadini nel processo decisionale pubblico. Grazie all’impegno consapevole del nostro popolo per lo sviluppo democratico, il nostro Paese è diventato uno dei leader delle riforme economiche, sociali e politiche nello spazio post-sovietico”. (segue) (Res)