Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico (4)

- Alla luce di questi importanti emendamenti e riforme costituzionali, a settembre il presidente in carica Tokayev ha deciso di chiedere una conferma democratica del suo mandato per il cambiamento fondamentale del Kazakhstan nei prossimi sette anni. “Il nostro Paese – osserva Sembayev - sta cambiando rapidamente ed è importante che i cittadini abbiano voce in capitolo sulla direzione futura dello sviluppo del Paese. Le elezioni offriranno l’opportunità di riflettere sui tre anni di presidenza di Tokayev e di verificare se i cittadini condividono la visione di un ‘equo Kazakhstan’. Questa elezione sarà anche la più competitiva nella storia del nostro Paese. Ci sono sei candidati con diverse visioni politiche, compresi i rappresentanti dell’opposizione, che offrono agli elettori un'ampia scelta. Inoltre, per la prima volta nella nostra storia, due donne si candidano alla carica di presidente. Questo è un altro passo importante nel continuo sviluppo democratico del Kazakhstan. Per molti anni, il Kazakhstan ha compiuto passi concreti verso l’uguaglianza di genere e l’aumento del ruolo delle donne negli affari e in politica. Ora stiamo vedendo i frutti di questi sforzi”. (segue) (Res)