Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico (5)

- Secondo l’ambasciatore, il processo di nomina dei candidati presidenziali in Kazakhstan è strutturato in modo da essere aperto ed equo. “Ad esempio – spiega Sembayev - tutti i candidati devono ottenere le firme dell’1 per cento degli elettori registrati in Kazakhstan - circa 118 mila persone. I sei candidati, che rappresentano una varietà di politiche e visioni per il Paese, hanno ricevuto il sostegno di molti cittadini. Questa è un'ulteriore prova della democrazia in azione”. Naturalmente, aggiunge il diplomatico, è fondamentale garantire che le elezioni siano libere ed eque. “Non è un segreto – ammette - che la nostra regione stia ancora sviluppando i meccanismi democratici necessari per garantire elezioni pienamente aperte. Tuttavia, credo che il Kazakhstan stia dimostrando di andare oltre le aspettative generali. Il presidente Tokayev ha promesso che le elezioni saranno eque, aperte e con un’ampia partecipazione di osservatori nazionali e internazionali. Le precedenti elezioni sono state osservate dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e da molte altre organizzazioni internazionali. Il Kazakhstan ha sempre accolto con favore gli osservatori e il loro feedback costruttivo, e non vediamo l’ora di accoglierli nuovamente nelle prossime elezioni”. (segue) (Res)