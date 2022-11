Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allargando lo sguardo, Sembayev osserva come, date le significative sfide geopolitiche globali, il voto imminente sia importante non solo per il Kazakhstan, ma anche per la comunità internazionale. “In quanto Paese situato tra l’Asia e l'Europa, svolgiamo un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio tra le due regioni. Dati i nostri legami diplomatici con tutte le parti, siamo anche pronti a contribuire alla risoluzione del conflitto in Ucraina in qualsiasi modo possibile. Dal punto di vista economico, il nostro governo sta anche migliorando attivamente il clima degli investimenti in Kazakhstan, rendendoci il luogo migliore per investire nella regione. Non ho dubbi che il nostro governo continuerà su questa strada dopo l'inaugurazione del nuovo presidente. Ciò è particolarmente rilevante per le relazioni tra Kazakhstan e Italia. Quest’anno abbiamo celebrato il 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Kazakhstan e l’Italia. In questi 30 anni, le relazioni tra i nostri Paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. L’Italia è uno dei maggiori partner commerciali e di investimento del nostro Paese, e il Kazakhstan è un importante partner dell’Italia in Asia centrale”. (segue) (Res)