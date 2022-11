Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, elezioni determinanti per il nostro futuro democratico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 30 anni il volume degli investimenti italiani nell'economia del Kazakhstan ammonta a più di 15 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2022, il totale degli scambi commerciali tra Kazakhstan e Italia ha raggiunto gli 11,9 miliardi di dollari. “Anche i nostri progetti umanitari sono di alto livello”, aggiunge l’ambasciatore. “Attualmente – ricorda - sono stati stipulati più di 30 accordi tra istituzioni di istruzione superiore kazake e italiane, tra cui l’Università nazionale kazaka Al-Farabi e l’Università La Sapienza di Roma, l’Università nazionale kazaka delle Arti e il Teatro sociale di Camogli e il Conservatorio di musica Giuseppe Martucci a Salerno. Quest’anno abbiamo in programma di aprire un Istituto di cultura italiana ad Almaty, che sarà l’unico in Asia centrale. Pertanto, questo evento è molto importante per noi sia a livello bilaterale che regionale”. Alla fine del primo semestre del 2022, il fatturato commerciale complessivo tra il Kazakhstan e l’Italia ha raggiunto gli 8 miliardi di dollari. “Negli ultimi 30 anni, il popolo kazako ha creato una società stabile, prospera e inclusiva. Il rafforzamento del nostro diritto democratico attraverso il voto popolare contribuirà a consolidare i risultati raggiunti. Dopo l’elezione del nuovo presidente, continueremo a sviluppare stretti legami tra il Kazakistan e l’Italia. Date le solide basi che abbiamo costruito – conclude l’ambasciatore Sembayev - ho tutte le ragioni per essere ottimista sul futuro delle relazioni tra i nostri Paesi”. (Res)