Istat: aumentano incidenti stradali nel primo semestre 2022, +15,3 per cento con vittime (2)

- Nel confronto con il primo semestre 2021, le vittime aumentano soprattutto sulle strade extraurbane (+20 per cento), seguono le strade urbane (+11 per cento) e le autostrade (+10 per cento). Rispetto ai primi sei mesi del 2019, nel primo semestre 2022 le vittime diminuiscono in misura significativa sulle autostrade (-11,8 per cento) mentre sulle strade urbane ed extraurbane il calo è stimato intorno al 5 per cento. Per il decennio 2021-2030 gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono il dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030, rispetto all’anno di benchmark (fissato al 2019). A seguito dell’aumento delle vittime della strada registrato nei primi sei mesi del 2022, il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza stradale è iniziato già con qualche difficoltà. (Rin)