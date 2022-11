Cop27: si chiude oggi la conferenza sul clima, divergenze su risarcimento danni per calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto, la 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio nota con l’acronimo Cop27. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, padrone di casa della conferenza, ha ammesso che ci sono ancora “questioni in sospeso” nei negoziati in corso per emanare la dichiarazione finale. "Sebbene siano stati compiuti progressi su un gran numero di questioni, è chiaro che vi sono ancora una serie di temi in cui non vediamo progressi, con persistenti opinioni divergenti tra le parti", ha detto Shoukry durante una conferenza stampa con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Mentre alcune delle discussioni sono state costruttive e positive, altre non hanno riconosciuto la necessità di muoversi collettivamente per affrontare la gravità e l'urgenza della crisi climatica”, ha aggiunto il capo della diplomazia egiziana, aggiungendo che “il programma di lavoro deve ancora raggiungere i risultati sperati” perché, soprattutto dal punto di visita finanziario, i partecipanti “stanno evitando di prendere decisioni politiche difficili”. (segue) (Cae)