Cop27: si chiude oggi la conferenza sul clima, divergenze su risarcimento danni per calamità naturali (4)

- Per la prima volta nella storia delle conferenze internazionali sul clima, la questione del risarcimento danni è stata inclusa nell'ordine del giorno ufficiale. Il segretario generale ha anche toccato un'altra questione che nei giorni scorsi ha preoccupato gli attivisti per il clima, ovvero la mancata menzione dei combustibili fossili nella bozza della dichiarazione finale. Guterres ha affermato che esiste un” chiaro impegno” per mantenere l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura entro gli 1,5 gradi alla fine del secolo. Moltissimi Paesi, però, non stanno rispettando i target. "Dobbiamo assicurarci che questo impegno sia enunciato nel documento finale della Cop27", ha affermato Guterres, aggiungendo che l'attuale espansione delle compagnie di combustibili fossili sta "prendendo in ostaggio l'umanità". Uno spiraglio su questo viene dall'India, uno dei maggiori utilizzatori di carbone al mondo, che avrebbe accettato di limitare l’uso dei combustibili fossili. (Cae)