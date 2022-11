Legge Bilancio: Fracassi (Cgil), su taglio cuneo chiediamo il 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste già un taglio del 2 per cento al cuneo contributivo, è stato fatto con la manovra dello scorso anno cioè nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici già oggi c'è una decontribuzione al 2 per cento. La confermano perché se non la confermano questo significa che in questa condizione tolgono risorse dalle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. Noi chiediamo non solo di confermarla ma di arrivare al 5 per cento. C'è una evidente iniquità nelle misure che si mettono in campo. Per i lavoratori il decreto aiuti non ha messo praticamente nulla e la manovra rischia di non mettere nulla. Con l'aumento dell'inflazione che si avvicina ormai purtroppo ai dati che nessuno di noi ricordava perché siamo già al dato del 1984 anche perché negli anni precedenti sono stati dati tanti e tanti incentivi stiamo parlando di tantissimi miliardi alle imprese. Quindi io penso che questo sia il momento dei lavoratori e delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo ha detto Gianna Fracassi, vicesegretaria generale Cgil, a "24 Mattino" su Radio 24. (Rin)