Legge Bilancio: Fracassi (Cgil), condono e sanatoria capitali pessimo esempio a Paese

- "Sulle pensioni chiediamo che si dia flessibilità in uscita, 41 anni a prescindere dall'età, poniamo il tema dei gravosi, delle donne, dei giovani, perché mettere in campo la pensione di garanzia per i giovani sarebbe un'operazione di grande equità. Non siamo d'accordo con il governo e non lo saremo mai a tutti quegli interventi che, dal tetto del contante ai condoni, ai rientri dei capitali, tutte operazioni che non sostengono una lotta all'evasione fiscale ma danno un pessimo esempio al paese. Parlare di condoni non agevola quella compliance che sarebbe necessaria". Lo ha detto Gianna Fracassi, vicesegretaria generale Cgil, a "24 Mattino" su Radio 24.(Rin)