Salute: Cattani (Farmindustria), contro Amr priorità è adottare strategie efficaci

- "Combattere la pandemia silente si può. E' necessario adottare strategie efficaci per contenere e prevenire gli effetti devastanti dell’antimicrobico-resistenza (Amr). Questa la priorità per tutti gli attori del Sistema Salute". È quanto afferma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata europea degli antibiotici nell'ambito della Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "L’Amr è una minaccia per il nostro Paese e per il mondo. In Italia si stimano ogni anno circa 11.000 decessi che raggiungono i 35.000 in Ue, con un costo stimato di 11 miliardi da qui al 2050. L'industria farmaceutica, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo degli antimicrobici, è impegnata su diversi fronti, dalla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche alla definizione di programmi e tecnologie per ridurre al minimo l’impatto ambientale degli antibiotici". (segue) (Rin)