Governo: Renzi, sbaglia chi fa polemica con Meloni per aver portato figlia a Bali

- "Credo che sbagli chi fa polemica contro Giorgia Meloni per aver portato la figlia a Bali al G20. Io non ho portato i miei figli al G20 ma non metterò mai bocca su come Giorgia Meloni fa la madre". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Anzi - prosegue -. Intervenendo in aula avevo espressamente chiesto a tutti di tenere al riparo le famiglie dalla polemica politica". "Io faccio opposizione alla premier Meloni, non alla mamma Meloni. E allora non parlo di sua figlia", sottolinea. (Rin)