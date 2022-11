Governo: incontro Salvini-Giorgetti, focus anche su legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende si è svolto un "lungo e fruttuoso incontro, questa mattina, tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. È stata l’occasione per fare il punto sulle infrastrutture in generale e sui cantieri da sbloccare in particolare. Salvini e Giorgetti ne hanno approfittato anche per un aggiornamento sulla situazione politica e su alcuni dossier in vista della manovra".(Rin)