Migranti: Francia, decine di passeggeri della Ocean Viking lasciano centro di attesa

- Diverse decine di migranti della Ocean Viking sbarcati a Tolone nei giorni scorsi sono stati autorizzati a lasciare il centro dove erano stati trasferiti senza che i loro dossier siano stati esaminati. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". I 234 migranti scesi dalla nave erano stati portati all'interno di un "centro di attesa". La legge prevede quattro giorni per studiare ogni singolo caso e decidere in merito alla possibilità di poter presentare richiesta d'asilo o procedere con l'espulsione. Tuttavia, alla scadenza di questo periodo, l'Ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi (Ofpra) non è riuscito a studiare tutti i dossier. Secondo una fonte vicina al dossier, la polizia alle frontiere (Paf) ha chiesto un prolungamento per continuare ad esaminare i singoli casi ma anche per organizzare la ridistribuzione di questi migranti in altri Paesi europei. Ma la Paf ha presentato le richieste solamente il 14 novembre. I cinque magistrati si sono rtrovati con 24 ore di tempo per decidere su ogni caso. "La giustizia ha mobilitato forze importanti ma il volume dei dossier era inedito e inatteso su un periodo così breve", ha detto una fonte all'emittente televisiva. (Frp)