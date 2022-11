Russia-Cuba: vicepremier a colloquio, focus su cooperazione in settori energia e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro russo, Dmitrij Chernjshenko, ha incontrato l'omologo cubano, Ricardo Cabrisas, con cui ha discusso di cooperazione bilaterale in diversi ambiti. Lo ha riferito l'ufficio stampa del vicepremier russo. In particolare, come ha affermato Chernjshenko, una delle aree chiave della cooperazione tra i due Paesi è l'energia. "Progetti congiunti, come quello dell'aumento di estrazioni del petrolio al giacimento di Boca de Jaruco, contribuiranno a ridurre la dipendenza di Cuba dalle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi", ha osservato Chernjshenko. Inoltre, si specifica che è stata discussa la collaborazione bilaterale nei settori di industria, scienza e digitalizzazione, oltre alla logistica, cultura e sport. In particolare, per quanto riguarda la logistica e trasporti, la Russia intende fornire locomotive, automobili e varie attrezzature a Cuba. Infine, Chernjshenkoha sottolineato che la cooperazione si sta sviluppando anche nell'ambito di istruzione. Secondo il vice primo ministro russo, nelle università russe circa 100 posti vengono assegnati ogni anno a studenti cubani. (Rum)