Guinea Equatoriale: si chiude oggi la campagna elettorale, domani il Paese al voto

- Si chiude oggi in Guinea Equatoriale il periodo di campagna elettorale, in attesa del voto di domani per le elezioni generali. Oltre 300mila iscritti alle liste saranno chiamati a rinnovare i 100 deputati che siedono in parlamento e a scegliere se riconfermare per la sesta volta il presidente uscente Teodoro Obiang Nguema. I principali candidati all'opposizione sono Andrés Esono Ondo e Buenaventura Monsuy Asumu. (Res)