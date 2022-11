© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Ampie schiarite dalla tarda mattina-ore centrali a partire dai settori alpini occidentali. In serata tendenza a velato, con qualche addensamento per nubi basse sulla Pianura. Nella notte precipitazioni deboli sparse, dal mattino in esaurimento. In giornata assenti. Neve oltre 1.600 metri circa. Temperature minime tra 6 e 11°C, massime tra 13 e 17°C. (Rem)