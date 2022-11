© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Altrove addensamenti irregolari a tratti estesi per nubi a media-bassa quota, in particolare su bassa pianura, tratti più soleggiati fino a poco nuvoloso o velato nel pomeriggio. Precipitazioni occasionali deboli su Pianura. Temperature minime intorno a 5°C, massime intorno a 13°C. (Rem)