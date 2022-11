Energia: Spagna, Acciona promuove diversi progetti di ibridazione fotovoltaica da 2,3 GW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzione ed energie rinnovabili Acciona ha aumentato il suo portafoglio con diversi progetti di ibridazione fotovoltaica in Spagna con una capacità di 2,3 gigawatt (GW), che ora sono in attesa di essere avviati o di progredire nel loro processo di approvazione ambientale, anche se a tutti è garantito l'accesso alla rete. L'azienda prevede di continuare a promuovere questo tipo di progetti rinnovabili, in un contesto in cui avverte che il 2022 potrebbe già essere l'anno peggiore degli ultimi 50 anni in termini di risorse. Infatti, le riserve idroelettriche del Paese sono al di sotto del livello dell'anno più secco degli ultimi cinque anni. La produzione consolidata di Acciona Energia nei primi nove mesi dell'anno si è attestata a 14,5 GWh, con una diminuzione dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con la Spagna in calo - soprattutto a causa della minore produzione idroelettrica - e un leggero aumento della produzione internazionale. (segue) (Spm)