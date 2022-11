Trasporto aereo: Romania, lo Stato diventa azionista di maggioranza di Blue Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato romeno si prepara a rilevare il pacchetto azionario di maggioranza della compagnia aerea Blue Air, in seguito al mancato pagamento degli interessi su un prestito di circa 60 milioni di euro ottenuto nel 2020 con una garanzia governativa. Lo ha riferito il portale d'informazione "economica.net". Il ministero delle Finanze ha chiesto alla banca attraverso la quale è stato concesso il prestito di applicare le lettere di garanzia. La garanzia al momento della concessione dell'aiuto di Stato comprendeva, tra l'altro, i sei aerei di proprietà della compagnia, un terreno nel centro di Bucarest e il 75 per cento delle azioni della società aerea. Blue Air ha sospeso tutti i suoi voli dall'inizio di settembre, nel tentativo di trovare investitori in grado di salvarla. (Rob)