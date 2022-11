Serbia: ministra Djedovic, aspiriamo a diventare autosufficienti dal punto di vista energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia aspira a diventare energeticamente autosufficiente e indipendente attraverso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili. Lo ha affermato la ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, alla conferenza di ieri di Belgrado sulle possibilità di investimento nelle rinnovabili nella regione. Lo riporta la stampa locale. Djedovic ha sottolineato che la Serbia "è determinata a prendere tutte le misure necessarie per prevenire il cambiamento climatico e preservare l'ambiente" e che "adotterà tutte le misure necessarie affinché la transizione verso l'energia pulita sia finanziariamente e socialmente sostenibile ed equa". "Il nostro Paese ha 270 giorni di sole, oltre a 600 chilometri quadrati di tetti, e se installassimo dei pannelli solari solo sul 10 per cento di quella superficie, si potrebbero ottenere 6 gigawatt di energia", ha detto la ministra, aggiungendo che in futuro c'è l'idea di costruire parchi eolici nelle regioni della Serbia orientale e settentrionale. (Seb)