Marocco: governo approva l'aumento delle pensioni di 600mila persone

- Il governo del Marocco ha approvato un decreto che stabilisce l’aumento delle pensioni di coloro che sono iscritti al Fondo nazionale di previdenza. Lo ha riferito lo stesso governo in un comunicato, spiegando che il decreto stabilisce un aumento del cinque per cento. L'aumento interessa 600 mila pensionati ed era stato approvato dal consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza a dicembre 2019 ma non era mai stato attuato dal governo precedente.(Mar)